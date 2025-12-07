Neuwieder Frauen holen 3:2
TV Feldkirchen lässt im Derby die Muskeln spielen
Der TV Feldkirchen (hier mit Christoph im Angriff) wurde gegen Aufsteiger TV Bad Salzig seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich vor rund 100 Zuschauern mit 3:0 durch.
Jörg Niebergall

Siege für die Neuwieder Regionalliga-Volleyballer: Während die Männer aus Feldkirchen gegen den Rheinland-Konkurrenten Bad Salzig nichts anbrennen ließen, wäre für die VCN-Frauen auswärts vielleicht sogar noch mehr dringewesen als „nur“ zwei Punkte.

In der Volleyball-Regionalliga Südwest haben die Männer des TV Feldkirchen einen deutlichen 3:0-Derbyerfolg gegen Aufsteiger TV Bad Salzig gefeiert. Die Frauen des VC Neuwied 77 kamen beim TV Waldgirmes zu einem 3:2-Auswärtssieg.TV Feldkirchen – TV Bad Salzig 3:0 (25:21, 25:16, 25:22).

