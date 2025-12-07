Neuwieder Frauen holen 3:2 TV Feldkirchen lässt im Derby die Muskeln spielen Lutz Klattenberg 07.12.2025, 11:34 Uhr

i Der TV Feldkirchen (hier mit Christoph im Angriff) wurde gegen Aufsteiger TV Bad Salzig seiner Favoritenrolle gerecht und setzte sich vor rund 100 Zuschauern mit 3:0 durch. Jörg Niebergall

Siege für die Neuwieder Regionalliga-Volleyballer: Während die Männer aus Feldkirchen gegen den Rheinland-Konkurrenten Bad Salzig nichts anbrennen ließen, wäre für die VCN-Frauen auswärts vielleicht sogar noch mehr dringewesen als „nur“ zwei Punkte.

In der Volleyball-Regionalliga Südwest haben die Männer des TV Feldkirchen einen deutlichen 3:0-Derbyerfolg gegen Aufsteiger TV Bad Salzig gefeiert. Die Frauen des VC Neuwied 77 kamen beim TV Waldgirmes zu einem 3:2-Auswärtssieg. TV Feldkirchen – TV Bad Salzig 3:0 (25:21, 25:16, 25:22).







