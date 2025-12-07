TV Feldkirchen lässt im Derby die Muskeln spielen

Siege für die Neuwieder Regionalliga-Volleyballer: Während die Männer aus Feldkirchen gegen den Rheinland-Konkurrenten Bad Salzig nichts anbrennen ließen, wäre für die VCN-Frauen auswärts vielleicht sogar noch mehr dringewesen als „nur“ zwei Punkte.
In der Volleyball-Regionalliga Südwest haben die Männer des TV Feldkirchen einen deutlichen 3:0-Derbyerfolg gegen Aufsteiger TV Bad Salzig gefeiert. Die Frauen des VC Neuwied 77 kamen beim TV Waldgirmes zu einem 3:2-Auswärtssieg.TV Feldkirchen – TV Bad Salzig 3:0 (25:21, 25:16, 25:22).