3:1-Heimsieg im Verfolgerduell
TV Feldkirchen klopft in der Regionalliga oben an
Starker Auftritt: Der TV Feldkirchen entschied das Verfolgerduell gegen den TV Walpershofen in vier Sätzen für sich.
Starker Auftritt: Der TV Feldkirchen entschied das Verfolgerduell gegen den TV Walpershofen in vier Sätzen für sich.
Jörg Niebergall

Während die Männer des TV Feldkirchen in der Volleyball-Regionalliga ein starkes Zeichen setzten, registrierten die Frauen des VC Neuwied immerhin einen Schritt nach vorn.

Lesezeit 2 Minuten
Die Volleyballer des TV Feldkirchen können sich nach dem vierten Saisonsieg in der Regionalliga Südwest tabellarisch nach oben orientieren. Die Frauen des VC Neuwied 77 waren doppelt gefordert und holten immerhin einen wichtigen Punkt.

Regionalliga, Männer

TV Feldkirchen – TV Walpershofen 3:1 (22:25, 25:22, 25:15, 25:22).
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