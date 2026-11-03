3:1-Heimsieg im Verfolgerduell TV Feldkirchen klopft in der Regionalliga oben an Lutz Klattenberg 03.11.2026, 09:34 Uhr

i Starker Auftritt: Der TV Feldkirchen entschied das Verfolgerduell gegen den TV Walpershofen in vier Sätzen für sich. Jörg Niebergall

Während die Männer des TV Feldkirchen in der Volleyball-Regionalliga ein starkes Zeichen setzten, registrierten die Frauen des VC Neuwied immerhin einen Schritt nach vorn.

Die Volleyballer des TV Feldkirchen können sich nach dem vierten Saisonsieg in der Regionalliga Südwest tabellarisch nach oben orientieren. Die Frauen des VC Neuwied 77 waren doppelt gefordert und holten immerhin einen wichtigen Punkt. Regionalliga, Männer TV Feldkirchen – TV Walpershofen 3:1 (22:25, 25:22, 25:15, 25:22).







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