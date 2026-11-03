Während die Männer des TV Feldkirchen in der Volleyball-Regionalliga ein starkes Zeichen setzten, registrierten die Frauen des VC Neuwied immerhin einen Schritt nach vorn.
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Die Volleyballer des TV Feldkirchen können sich nach dem vierten Saisonsieg in der Regionalliga Südwest tabellarisch nach oben orientieren. Die Frauen des VC Neuwied 77 waren doppelt gefordert und holten immerhin einen wichtigen Punkt.
Regionalliga, Männer
TV Feldkirchen – TV Walpershofen 3:1 (22:25, 25:22, 25:15, 25:22).