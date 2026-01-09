TV Feldkirchen hofft auf ein Ausrufezeichen

Das Jahr 2026 beginnt für die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen mit einem Gastspiel in Rodheim. Trainer Andreas Klein hofft, dass sein Team direkt einen großen Schritt in Richtung Nichtabstieg machen kann.
Die Weihnachtspause endet für die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen am Samstagabend (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel bei der SG Rodheim. Das erste Aufeinandertreffen im vergangenen September entschied der TV mit 3:0 für sich. „Das war eine klare Sache für uns.