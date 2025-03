Vier Punkte holten die Regionalliga-Volleyballer des TV Feldkirchen an ihrem Doppelspieltag. Einem 2:3 im Heimspiel gegen den TV Wiesbach folgte ein klarer 3:0-Erfolg in Frankfurt. Die Volleyballerinnen der SG Mittelrheinvolleys unterlagen derweil bei der TSVgg Stadecken-Elsheim mit 1:3.

TV Feldkirchen – TV Wiesbach 2:3 (22:25, 27:25, 25:21, 12:25, 11:15), Volleyball Juniors Frankfurt II – TV Feldkirchen 0:3 (17:25, 19:25, 21:25). Mit den vier Zählern aus den beiden Partien konnten sich die Feldkirchener in der Tabelle auf den fünften Platz verbessern und den Klassenverbleib in der Regionalliga Südwest auch theoretisch endlich sicher stellen. „Das 2:3 gegen Wiesbach nehme ich auf meine Kappe“, schilderte der Feldkirchener Trainer Andreas Kurz: „Ich habe durch meine Wechselei etwas Chaos in unser Spiel gebracht.“

Ab dem vierten Satz haben die Gäste die Oberhand

Über weite Strecken war die Partie gegen die Saarländer ausgeglichen, die ersten drei Sätze entschieden sich knapp. Ab dem vierten Durchgang hatten dann die Gäste die Oberhand.

Im Spiel gegen Frankfurt setzte Kurz auf die zweite Garde. „Wir haben das Spiel aber keineswegs auf die leichte Schulter genommen, brauchten schließlich zwei Punkte, um den Klassenverbleib endgültig zu sichern. Es war aber der passende Zeitpunkt, auch den Jungs, die hinter den arrivierten Kräften stehen, das Vertrauen auszusprechen“, so Kurz.

Und die lieferten, mit kurzer Ausnahme zu Beginn des dritten Satzes. Nach 1:6-Rückstand nahm Kurz eine Auszeit. „Es war etwas Nervosität im Spiel, aber das wurde danach sofort wieder besser. Die Aufgabe haben wir mit Schwankungen wirklich sicher gelöst“, meinte Kurz und führte aus: „Für die Mannschaft in Gänze war dies ein ganz wichtiges Wochenende. Wir können jetzt ganz entspannt in den letzten beiden Spielen einen versöhnlichen Saisonabschluss suchen.“

TV Feldkirchen: Lehnhardt, Wagler, Meinke, Sallie, Schaab, Janssen, Novotny, Hecken, Thielmann, Hermes, Wiesenthal.

TSVgg Stadecken-Elsheim – SG Mittelrheinvolleys 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:13). Drei Spiele vor Saisonende steht für die Mittelrheinvolleys Tabellenplatz acht bereits fest. Nach oben und unten ist nach der Niederlage in Nieder-Olm keine Veränderung mehr möglich.

Knappe Personaldecke auf beiden Seiten

Die Personaldecke beider Teams war schon ein Fingerzeig, in welche Richtung es gehen würde. Die Gastgeberinnen konnten auf einen voll besetzten 14er-Kader setzen. SG-Trainer Ben Messner standen lediglich neun Spielerinnen, darunter zwei Libera zur Verfügung.

Die Mittelrheinvolleys sahen sich schnell einem 1:8-Rückstand konfrontiert, den sie aber noch gut kontern konnten. Ab Mitte des ersten Satzes war die SG auf Augenhöhe, verlor zwar den Durchgang, setzte ihr gutes Spiel aber danach fort und holte sich den zweiten Satz.

Auch Satz drei blieb lange eng, ehe sich die TSVgg letztlich durchsetzte. Dies war gleichzeitig die Entscheidung, denn in Satz vier ging den Mittelrheinvolleys die Luft aus.

SG Mittelrheinvolleys: Fuchs, Hammes, Sevenich, Klum, Walth, Kalter, Winzen, Janßen, Dauer.