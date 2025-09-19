Nach ihren Auftaktsiegen haben die beiden Regionalliga-Teams aus dem Kreis Neuwied Lust auf mehr. Während Feldkirchens Männer nach Darmstadt müssen, freuen sich die Neuwieder Frauen auf ihr Saisondebüt vor heimischer Kulisse.
Sowohl die Männer des TV Feldkirchen als auch die Frauen des VC Neuwied 77 sind erfolgreich in ihre Saison in der Volleyball-Regionalliga gestartet und wollen nun nachlegen. DSW Darmstadt – TV Feldkirchen (So, 15 Uhr). Nach Spieltag eins und dem klaren 3:0 gegen die SG Rodheim ist der TV Feldkirchen unter Coach Andreas Kurz erstmals Tabellenführer der Regionalliga Südwest.