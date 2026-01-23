Der TV Feldkirchen freut sich in der Regionalliga Südwest der Männer auf das Derby gegen die LAF Sinzig. Die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 fordern unterdessen den oberen Tabellennachbarn.

In Ihren Heimspielen wollen sich die Volleyball-Regionalligisten TV Feldkirchen (Männer) VC Neuwied (Frauen) schadlos halten und Siege einfahren.

Mit vier Zählern aus den ersten beiden Partien des Jahres geht der TV gestärkt in das Derby, dem Trainer Andreas Kurz eine große Bedeutung zuschreibt.