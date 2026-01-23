Der TV Feldkirchen freut sich in der Regionalliga Südwest der Männer auf das Derby gegen die LAF Sinzig. Die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 fordern unterdessen den oberen Tabellennachbarn.
Lesezeit 1 Minute
In Ihren Heimspielen wollen sich die Volleyball-Regionalligisten TV Feldkirchen (Männer) VC Neuwied (Frauen) schadlos halten und Siege einfahren.TV Feldkirchen – LAF Sinzig (Sa., 19 Uhr). Mit vier Zählern aus den ersten beiden Partien des Jahres geht der TV gestärkt in das Derby, dem Trainer Andreas Kurz eine große Bedeutung zuschreibt.