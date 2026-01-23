VCN gegen Stadecken-Elsheim
TV Feldkirchen fiebert dem Derby gegen Sinzig entgegen
Andreas Kurz, Trainer des TV Feldkirchen, möchte auch nach der Partie gegen die LAF Sinzig Grund zur Freude haben.
Jörg Niebergall

Der TV Feldkirchen freut sich in der Regionalliga Südwest der Männer auf das Derby gegen die LAF Sinzig. Die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77 fordern unterdessen den oberen Tabellennachbarn.

In Ihren Heimspielen wollen sich die Volleyball-Regionalligisten TV Feldkirchen (Männer) VC Neuwied (Frauen) schadlos halten und Siege einfahren.TV Feldkirchen – LAF Sinzig (Sa., 19 Uhr). Mit vier Zählern aus den ersten beiden Partien des Jahres geht der TV gestärkt in das Derby, dem Trainer Andreas Kurz eine große Bedeutung zuschreibt.

