Volleyball-Regionalliga TV Feldkirchen baut auf seine gute Mischung Lutz Klattenberg 06.12.2024, 13:32 Uhr

Trainer Andreas Kurz vom Volleyball-Regionalligisten TV Feldkirchen erwartet ein spannendes Spiel seiner Mannschaft beim TV Walpershofen im Saarland.

Die letzte Auswärtsfahrt des Jahres in der Volleyball-Regionalliga führt den TV Feldkirchen ins Saarland zum TV Walpershofen. Am Samstag ab 18 Uhr ist die Mannschaft von TVF-Trainer Andreas Kurz zu Gast beim oberen Tabellennachbarn. Zum Abschluss empfangen die Feldkirchener am nächsten Wochenende dann den souveränen Spitzenreiter TV Waldgirmes in Neuwied, ehe die vierwöchige Weihnachtsspielpause ansteht.

