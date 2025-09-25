Giersch wieder an Bord TV Bad Salzig: Wiedersehen mit Walpershofen 25.09.2025, 15:06 Uhr

i Beim 1:3 gegen Langen II im ersten Regionalliga-Heimspiel lief nicht so viel rund beim Neuling TV Bad Salzig. Am Samstag (18 Uhr) soll in Boppard gegen den TV Walpershofen alles besser und die ersten Punkte daheim eingefahren werden. Mark Dieler

Neuling TV Bad Salzig trifft in der Volleyball-Regionalliga am Samstag in Boppard auf einen altbekannten Kontrahenten.

Wiedersehen mit Walpershofen: Der Aufsteiger TV sebamed Bad Salzig begrüßt am dritten Spieltag der Volleyball-Regionalliga Südwest die Saarländer am Samstag um 18 Uhr in der Bopparder Großsporthalle. Nach zwei Spieltagen stehen beide bei zwei Punkten nach jeweils einem 3:2-Auswärtssieg (Bad Salzig bei Kriftel II, Walpershofen bei Langen II) und einer 1:3-Heimniederlage (Bad Salzig gegen Langen II, Walpershofen gegen Sinzig).







