Neuling TV Bad Salzig trifft in der Volleyball-Regionalliga am Samstag in Boppard auf einen altbekannten Kontrahenten.
Wiedersehen mit Walpershofen: Der Aufsteiger TV sebamed Bad Salzig begrüßt am dritten Spieltag der Volleyball-Regionalliga Südwest die Saarländer am Samstag um 18 Uhr in der Bopparder Großsporthalle. Nach zwei Spieltagen stehen beide bei zwei Punkten nach jeweils einem 3:2-Auswärtssieg (Bad Salzig bei Kriftel II, Walpershofen bei Langen II) und einer 1:3-Heimniederlage (Bad Salzig gegen Langen II, Walpershofen gegen Sinzig).