Fast ein Monat Pause TV Bad Salzig legt gegen Germersheim wieder los 08.11.2024, 09:00 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Alex

Manchmal haben Pausen ja etwas für sich. Ob das im Falle der Bad Salziger Volleyballer auch so sein wird? Aufschluss darüber gibt es in der Bopparder Großsporthalle.

Fast einen Monat ist es her, dass die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig zuletzt um Punkte spielten. Beim 3:2 in Konz war das. Nun ist es wieder soweit: Am Samstag um 19 Uhr empfangen die Bad Salziger in Boppard die TS Germersheim. Ein Heimerfolg soll her, um unbesiegt zu bleiben.

