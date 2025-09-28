3:1 gegen Walpershofen TV Bad Salzig landet den ersten Heimsieg 28.09.2025, 17:43 Uhr

i Heimsieg gegen Walpershofen in der Regionalliga und Rheinland-Pfalz-Pokalsieger: Der TV Bad Salzig hat ein erfolgreiches Wochenende hinter sich. TV Bad Salzig

Erfolgreiches Wochenende für die Volleyballer des TV Bad Salzig: Am Samstag feiert man den ersten Heimsieg in der Regionalliga, am Sonntag wurde man Rheinland-Pfalz-Pokalsieger.

Da ist er, der erste Heimsieg für den TV sebamed Bad Salzig in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Nach einem schwachen ersten Satz schlug der Aufsteiger in Boppard den TV Walpershofen mit 3:1 (15:25, 25:19, 25:23, 25:22). Mit fünf Punkten aus drei Spielen belegen die Bad Salziger den fünften Tabellenplatz in der zehnköpfigen Regionalliga.







