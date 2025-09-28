Erfolgreiches Wochenende für die Volleyballer des TV Bad Salzig: Am Samstag feiert man den ersten Heimsieg in der Regionalliga, am Sonntag wurde man Rheinland-Pfalz-Pokalsieger.
Da ist er, der erste Heimsieg für den TV sebamed Bad Salzig in der Volleyball-Regionalliga Südwest: Nach einem schwachen ersten Satz schlug der Aufsteiger in Boppard den TV Walpershofen mit 3:1 (15:25, 25:19, 25:23, 25:22). Mit fünf Punkten aus drei Spielen belegen die Bad Salziger den fünften Tabellenplatz in der zehnköpfigen Regionalliga.