3:1 gegen Langen nimmt Druck Trendwende mit Luft nach oben bei Westerwald Volleys 16.11.2025, 12:42 Uhr

i Alexander Krippes (grünes Trikot), der langjährige Spielertrainer der Westerwald Volleys, wurde nach dem Heimsieg gegen die SSG Langen zum wertvollsten Spieler gewählt. Andreas Hergenhahn

Nach dem zweiten Saisonsieg ist die Zuversicht zurück bei den Westerwald Volleys, die nach ihrem Auftakterfolg in eine Negativspirale geraten waren. Doch Baustellen bleiben, wie der Einbruch des Drittligisten im dritten Satz gegen Langen gezeigt hat.

Ein gewisser Druck war nicht zu leugnen nach drei Auswärtsniederlagen in Folge und dem Abrutschen auf den letzten Platz der Südgruppe der Dritten Liga. Auch die Tatsache, dass die Konkurrenz ein, zwei oder gar drei Spiele mehr absolviert hat als die Westerwald Volleys, sorgte kaum für Erleichterung.







