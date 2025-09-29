VSC Guldental siegt zu Hause: Trainer Scherf findet nur lobende Worte
Ein abwechslungsreiches Wochenende absolvierten die Volleyballerinnen des VSC Guldental. In der Oberliga wussten sie dabei zu glänzen, im Landespokal stimmte beim Halbfinal-Aus immerhin die Leistung.
Lesezeit 2 Minuten
Gleich zweimal waren die Volleyballerinnen des VSC Guldental im Einsatz: In der Oberliga gelang ein souveräner 3:0 (16, 19, 14)-Sieg gegen einen schwachen TV Wiesbach. Im Landespokal blieb das Team dagegen sieglos.Im Heimspiel in der Langenlonsheimer Schulsporthalle lief es von Anfang an wie geschmiert für den VSC.