Trainer Nogueira Schmid kann das 2:3 nicht erklären

Ein kurioses Spiel hat die SG Koblenz-Maifeld Volleys in Schwalbach hingelegt. Die Volleyballerinnen spielten mal einen Satz stark, dann wieder schwach – und unterlagen am Ende mit 2:3.
Lesezeit 1 Minute
„So ein Spiel“, meinte Peter Nogueira Schmid nach 95 überaus wechselhaften Minuten in der Jahnsporthalle Schwalbach, „habe ich auch noch nicht erlebt.“ Ganz konkret: Das 2:3 (25:17, 12:25, 25:13, 12:25, 7:15), das seine Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys bei der VSG Saarlouis in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kassierten, habe einen „ziemlich kranken Spielverlauf“ gehabt, denn: „Jeder Satz war eine Schelle für eine ...