SG Koblenz-Maifeld verliert Trainer Nogueira Schmid kann das 2:3 nicht erklären Christian Müller 03.11.2025, 16:17 Uhr

i Es war ein kurioses Spiel, welches die Volleyballerinnen von Trainer Peter Nogueira Schmid (Foto) hinlegten. Bei der VSG Saarlouis verlor die SG Koblenz-Maifeld Volleys nach Höhen und Tiefen mit 2:3. MM15Photo. Maximilian Mohr

Ein kurioses Spiel hat die SG Koblenz-Maifeld Volleys in Schwalbach hingelegt. Die Volleyballerinnen spielten mal einen Satz stark, dann wieder schwach – und unterlagen am Ende mit 2:3.

„So ein Spiel“, meinte Peter Nogueira Schmid nach 95 überaus wechselhaften Minuten in der Jahnsporthalle Schwalbach, „habe ich auch noch nicht erlebt.“ Ganz konkret: Das 2:3 (25:17, 12:25, 25:13, 12:25, 7:15), das seine Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys bei der VSG Saarlouis in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar kassierten, habe einen „ziemlich kranken Spielverlauf“ gehabt, denn: „Jeder Satz war eine Schelle für eine ...







