Maifeld Volleys zu Hause Trainer Nogueira Schmid bleibt bei SG an Bord Christian Müller 27.03.2026, 11:22 Uhr

i Peter Nogueira Schmid bleibt auch nach dem Abstieg Trainer der SG Koblenz-Maifeld Volleys. Jörg Niebergall

Volleyball-Duell in der Oberliga: Die SG Koblenz-Maifeld Volleys treffen auf Meister SV Gonzerath. Ein emotionaler Abschied und ein spannendes Spiel gegen die Übermannschaft der Saison stehen bevor.

Für die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys geht es am 18. und letzten Spieltag der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar um nichts mehr – besser gesagt: um fast nichts mehr. „Wir möchten unser vorerst letztes Oberligaspiel genießen und uns erhobenen Hauptes verabschieden“, sagt Trainer Peter Nogueira Schmid, der fürs Duell mit dem bereits als Meister und Aufsteiger feststehenden SV Gonzerath am Sonntag (ab 15 Uhr) in der Polcher ...







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