Nachfolger stehen fest Trainer Andreas Kurz verlässt den TV Feldkirchen Lutz Klattenberg 06.07.2026, 11:12 Uhr

i Andreas Kurz hat beim TV Feldkirchen sein Traineramt niedergelegt. Seine Nachfolger stehen bereits fest. Jörg Niebergall

Im September startet der TV Feldkirchen in seine Saison in der Regionalliga. Dann wird der bisherige Trainer Andreas Kurz nicht mehr als Mannschaftsverantwortlicher zur Verfügung stehen.

Volleyball-Regionalligist TV Feldkirchen wird mit einem neuen Trainerduo in die Saison 2026/2027 gehen. Andreas Kurz, der die Mannschaft in den vergangenen fünf Jahren trainiert hatte, hat aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt erklärt.„Es haben sich arbeitstechnische Veränderungen ergeben, die mehr Zeit einfordern.







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