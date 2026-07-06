Im September startet der TV Feldkirchen in seine Saison in der Regionalliga. Dann wird der bisherige Trainer Andreas Kurz nicht mehr als Mannschaftsverantwortlicher zur Verfügung stehen.
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Volleyball-Regionalligist TV Feldkirchen wird mit einem neuen Trainerduo in die Saison 2026/2027 gehen. Andreas Kurz, der die Mannschaft in den vergangenen fünf Jahren trainiert hatte, hat aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt erklärt.„Es haben sich arbeitstechnische Veränderungen ergeben, die mehr Zeit einfordern.