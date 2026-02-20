WW Volleys peilen Revanche an Ton unter dem Netz darf gegen Freiburg II rauer werden Marco Rosbach 20.02.2026, 12:38 Uhr

i Die Routiniers Alexander Krippes und Manuel Lohmann (grüne Trikots, von links) haben im Volleyball schon viel erlebt und sollten gerüstet sein für jede Form der Kommunikation am Netz. Das könnte gegen Freiburg II helfen. Andreas Hergenhahn

Mit zwei Siegen in Folgen haben sich die Westerwald Volleys in der Spitzengruppe der Dritten Liga etabliert. Daran will das Team von Trainer Matthias Mollenhauer gegen Freiburg II anknüpfen. Auch auf verbalen Gegenwind sind die Spieler eingestellt.

Nach den Siegen gegen die TSG Blankenloch (3:0) und zuletzt bei der SSG Langen (3:2) haben die Westerwald Volleys die Chance, ihre Position unter den besten vier Teams der Dritten Liga Süd zu festigen. Zu Gast in Ransbach-Baumbach ist am Samstagabend (19 Uhr, Erich Kästner Schule) der Tabellenfünfte FT 1844 Freiburg II, von dem sich das Team von Trainer Matthias Mollenhauer weiter absetzen will.







