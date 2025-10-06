1:3-Niederlage in Morbach: Tolle Kulisse beeindruckt den VSC Guldental
Zwei Spielerinnen feierten ihr Saisondebüt für den VSC Guldental. Trotzdem reichte es bei einem bärenstarken Aufsteiger, der vor einer tollen Kulisse aufschlug, nicht zu einem Punktgewinn.
Und dann kam sie doch, die böse Überraschung. Mit 1:3 (-14, 20, -21, -23) unterlag Volleyball-Oberligist VSC Guldental beim SV Gonzerath.„Gegen einen bärenstarken Aufsteiger mussten wir alles geben, aber das hat nicht gereicht“, sagte VSC-Trainer Gregor Zimmermann.