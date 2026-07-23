32. Auflage in Eller
Titel-Hattrick für Cottbus-Duo auf neuem Sand?
Am Samstag und Sonntag ist wieder Action angesagt beim 32. Beachvolleyball-Turnier des VBC Ediger-Eller mit insgesamt 84 Teams a
Am Samstag und Sonntag ist wieder Action angesagt beim 32. Beachvolleyball-Turnier des VBC Ediger-Eller mit insgesamt 84 Teams auf 9 Feldern.
Sascha Berkele

Beim 32. Turnier des VBC Ediger-Eller kämpfen 84 Teams auf 9 Feldern – 4 davon auf neuem Beachsand – um den Titel. Nach zwei Siegen in Folge peilt ein Duo aus Cottbus den Titel-Hattrick am Moselstrand an.

Lesezeit 2 Minuten
Im Jahr 1991 hat alles klein begonnen am Moselstrand unter der Eisenbahnbrücke in Eller, im Jahr 2026 ist das Beachvolleyball-Turnier des Verbandsligisten VBC Ediger nicht mehr wegzudenken aus dem rheinland-pfälzischen „Turnierkalender“. Am Samstag und Sonntag steht die mittlerweile 32.
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