32. Auflage in Eller Titel-Hattrick für Cottbus-Duo auf neuem Sand? Michael Bongard 23.07.2026, 18:00 Uhr

i Am Samstag und Sonntag ist wieder Action angesagt beim 32. Beachvolleyball-Turnier des VBC Ediger-Eller mit insgesamt 84 Teams auf 9 Feldern. Sascha Berkele

Beim 32. Turnier des VBC Ediger-Eller kämpfen 84 Teams auf 9 Feldern – 4 davon auf neuem Beachsand – um den Titel. Nach zwei Siegen in Folge peilt ein Duo aus Cottbus den Titel-Hattrick am Moselstrand an.

Im Jahr 1991 hat alles klein begonnen am Moselstrand unter der Eisenbahnbrücke in Eller, im Jahr 2026 ist das Beachvolleyball-Turnier des Verbandsligisten VBC Ediger nicht mehr wegzudenken aus dem rheinland-pfälzischen „Turnierkalender“. Am Samstag und Sonntag steht die mittlerweile 32.







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