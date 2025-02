Volleyballer in Bretzenheim Stolpergefahr für beide SSVGH-Mannschaften 07.02.2025, 13:54 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Das wird knifflig für die beiden Volleyball-Männermannschaften des SSVGH Idar-Oberstein. Sowohl in der Bezirkslasse als auch in der Verbandsliga ist die TSG Mainz-Bretzenheim am Sonntag ein gefährlicher Gegner - womöglich gar ein Stolperstein.

Die Volleyballer des SSVGH Idar-Oberstein befinden sich mitten in zwei Aufstiegsrennen. Beide Mannschaften des Vereins führen ihre Tabellen an, aber beide stehen am Sonntag auch vor einem nicht zu unterschätzenden Auswärtsspieltag bei der TSG Mainz-Bretzenheim in der Sporthalle der IGS Mainz-Bretzenheim.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen