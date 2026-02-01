1:3 in Sinzig verloren Stimmung am Boden beim TV sebamed Bad Salzig Michael Bongard 01.02.2026, 20:58 Uhr

i Die LAF (Leichtathletik-Freunde) Sinzig (in Schwarz) streckten sich deutlich mehr nach dem Sieg im wichtigen Kellerduell und schlugen den TV sebamed Bad Salzig (links Falk Dobbertin, recht Jan Schulz-Utermöhl) letztlich deutlich mit 3:1. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Gebrauchtes Rheinland-Duell aus Sicht des TV sebamed Bad Salzig: Die LAF Sinzig siegten im richtungsweisenden Match im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest am Ende recht deutlich mit 3:1.

Das hatten sich die Regionalliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig erst recht nach dem jüngsten 3:2-Coup beim Tabellendritten Walpershofen ganz anders vorgestellt: Die Bad Salziger verloren das wichtige Kellerduell beim Rheinlandrivalen LAF Sinzig klar mit 1:3 (22:25, 17:25, 25:21, 16:25) und tauschten mit dem Team aus dem Rhein-Ahr-Kreis die Tabellenplätze.







