Gebrauchtes Rheinland-Duell aus Sicht des TV sebamed Bad Salzig: Die LAF Sinzig siegten im richtungsweisenden Match im Abstiegskampf der Regionalliga Südwest am Ende recht deutlich mit 3:1.
Das hatten sich die Regionalliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig erst recht nach dem jüngsten 3:2-Coup beim Tabellendritten Walpershofen ganz anders vorgestellt: Die Bad Salziger verloren das wichtige Kellerduell beim Rheinlandrivalen LAF Sinzig klar mit 1:3 (22:25, 17:25, 25:21, 16:25) und tauschten mit dem Team aus dem Rhein-Ahr-Kreis die Tabellenplätze.