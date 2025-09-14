Besser hätte der erste Spieltag in der Volleyball-Regionalliga kaum laufen können. Während die Feldkirchener Männer zu Hause erfolgreich waren, setzten sich die Neuwieder Frauen in Mainz durch.

Einen erfolgreichen Start in die Regionalliga Südwest erlebten sowohl die Volleyballer des TV Feldkirchen als auch die Volleyballerinnen des VC Neuwied 77. Die Feldkirchener machten in eigener Halle mit der SG Rodheim beim 3:0 kurzen Prozess. Der VCN setzte sich mit 3:1 bei der TGM Mainz-Gonsenheim durch.

Regionalliga Männer

TV Feldkirchen – SG Rodheim 3:0 (25:15, 25:19, 25:20). Viel Lob von allen Seiten bekamen die Feldkirchener für ihren Saisonstart. Bis zum 10:10 im ersten Satz gestaltete sich das Spiel von den Zahlen her ausgeglichen, dann startete der TVF durch. „Wir haben den Gegner in der Phase an die Wand gespielt. Das kann man schon so sagen“, lobte auch der Feldkirchener Trainer Andreas Kurz. Die Gastgeber gewannen Satz eins dann deutlich, erspielten sich auch im zweiten Durchgang einen Vorsprung von acht Punkten.

„Das ist jetzt erst einmal eine schöne Momentaufnahme und gibt uns viel Selbstvertrauen.“

Andreas Kurz, Trainer TV Feldkirchen

„Dann habe ich rotiert, und so ging ein wenig der Rhythmus dahin. Dennoch haben wir den Vorsprung konsequent behaupten können“, so Kurz. Lediglich in Satz drei sah man sich mit einem Rückstand konfrontiert. Mit zunehmender Satzdauer drehten die Feldkirchener aber auch hier das Ergebnis zu ihren Gunsten. „Ich glaube nicht, dass der Gegner schlecht war. Wir haben gegen Rodheim, die in ganz ähnlicher Besetzung waren, letzte Saison den Auftakt mit 0:3 verloren. Das ist jetzt erst einmal eine schöne Momentaufnahme und gibt uns viel Selbstvertrauen. Gerade im Block, woran wir viel gearbeitet haben, war es wirklich schon überragend. Darauf wollen wir weiter aufbauen“, erklärte Kurz.

TV Feldkirchen: Lehnhardt, Wagler, Meinke, Sallie, Hipke, Schaab, Janssen, Hecken, Thielmann, Veit, Hermes, Stein.

Regionalliga Frauen

TGM Mainz-Gonsenheim – VC Neuwied 1:3 (19:25, 25:23, 19:15, 19:25). VCN-Trainer Ben Meßner freute sich über einen souveränen Vier-Satz-Sieg seiner Mannschaft. Lediglich im zweiten Satz hatten die Neuwiederinnen in der Landeshauptstadt ein paar Probleme. „Ganz einfach, weil da unser Aufschlagdruck nachgelassen hat. Das haben wir korrigiert und schnell wieder die Kontrolle bekommen“, erläuterte Meßner. In den gewonnenen Sätzen war der Vorsprung des VCN zeitweise zweistellig, Mainz lief stets hinterher.

„Grundsätzlich haben wir eine gute Qualität, an der Wettkampfhärte und am Spielerischen wird noch gefeilt.“

Ben Meßner, Trainer VC Neuwied 77

Ein gelungenes Regionalligadebüt feierte Neuzugang Annika Hochmuth, mit Unterstützung durch Spielerinnen ihres ehemaligen Teams aus Dietersheim. „Annika ist mit dem Spiel wohl endgültig bei uns angekommen“, lobte Messner, der insgesamt aber die Mannschaft in den Vordergrund rückte. „Alle neun haben ihre Aufgaben stark gelöst. Am Ende war ich auch froh, dass wir es in vier Sätzen geschafft haben. Es waren doch einige Spielerinnen leicht angeschlagen. Spielerisch geht es sicherlich noch schöner, aber das wird. Grundsätzlich haben wir eine gute Qualität, an der Wettkampfhärte und am Spielerischen wird noch gefeilt“, so Messner.

VC Neuwied 77: Campos Meurer, Hochmuth, Trambow, Sevenich, Kalter, Tsaryniak, Hammes, Guillermard, Baun.