Heimspiel für LAF Sinzig Starker Aufsteiger kommt in die Rhein-Ahr-Sporthalle B Lutz Klattenberg 17.01.2025, 11:29 Uhr

i Der Sinziger Lukas Echelmeyer (vorn) bei einem kraftvollen Schmetterschlag – am Sonntag sind die LAF im Regionalliga-Heimspiel gegen Wiesbach gefordert. Martin Gausmann. Vollrath

Nur 29 Tage nach ihrer 2:3-Niederlage heißt der Gegner der LAF Sinzig erneut TV Wiesbach - diesmal treffen die beiden Volleyball-Regionalligisten in der Rhein-Ahr-Sporthalle B aufeinander.

In der Volleyball-Regionalliga Südwest empfangen die LAF Sinzig am Sonntag (13 Uhr) in der Rhein-Ahr-Sporthalle B Aufsteiger TV Wiesbach. Beide Teams starteten vor Wochenfrist mit einem Sieg in die Rückrunde. Und das Aufeinandertreffen der LAF und der Saarländer in der Hinrunde war gleichzeitig das letzte Spiel des vergangenen Jahres und ist gerade einmal 29 Tage her.

