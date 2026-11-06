Niederlage in Weinsheim SSVGH zeigt Moral, sackt aber auf einen Abstiegsplatz Sascha Nicolay 06.11.2026, 13:33 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Kämpferisch gab es an der Leistung der Volleyballerinnen des SSVGH Idar-Oberstein genauso wenig auszusetzen wie an der Moral des Teams. Trotzdem reichte das alles nur zu einem Punkt in Weinsheim.

Die Volleyballerinnen des SSVGH Idar-Oberstein mussten sich in der Rheinhessenliga beim Vorletzen, der SG Weinsheim, mit 2:3 (15:25, 25:19, 19:25, 25:21, 10:15) geschlagen geben. Zweimal kämpfte sich die Heinzenwieslerinnen nach einem Satzrückstand zurück, für den Auswärtssieg reichte es jedoch nicht.







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