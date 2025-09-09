Weil die Sporthalle des Heinzenwies-Gymnasium geschlossen war und ist, war die Saisonvorbereitung für die Volleyballerinnen und Volleyballer des SSVGH äußerst kompliziert. Prognosen vor dem Saisonstart sind deshalb schwierig.

Nun geht es auch endlich für die Volleyballer des Schulsportvereins vom Idar-Obersteiner Heinzenwies-Gymnasium (SSVGH) wieder los. Und wie in der vergangenen Saison bringt der einzige, im Volleyball-Verband Rheinland-Pfalz gemeldete, Vertreter des Kreises Birkenfeld vier Teams an den Start.

Fast ein wenig ratlos wirkt das Trainergespann der Männermannschaften, das Brüderpaar Manuel und Sebastian Scherer, bei der Frage nach dem aktuellen Stand kurz vor dem Saisonstart. „Ehrlich gesagt, habe ich bisher noch nie eine solche Vorbereitung erlebt“, zuckt Manuel Scherer die Achseln und verhehlt seinen Ärger und sein Unverständnis nicht: „Vor den Sommerferien ist unsere Heimspielstätte, die Sporthalle des Heinzenwies-Gymnasiums, geschlossen und bis heute nicht wieder eröffnet worden. Zugleich waren unsere Bemühungen, eine Ausweichmöglichkeit zu finden, von wenig Erfolg gekrönt. Das macht es schwierig bis unmöglich, unseren Spielern ambitionierten Wettkampfsport anzubieten. Im SSVGH bieten wir immerhin mehr als 50 Volleyballerinnen und Volleyballern eine sportliche und soziale Heimat, ein Umstand, der dringend Beachtung finden sollte.“

„Unsere Vorbereitungsspiele haben stellenweise richtig gut ausgesehen, wir hatten richtig Dampf auf der Platte“

SSVGH-Trainer Sebastian Scherer

So bleibt der erste Spieltag am kommenden Wochenende für alle vier Teams eine größere Wundertüte. Die unbefriedigende Hallensituation hatte für die Männermannschaften, die in der Verbands- bzw. Rheinhessenliga antreten, gar eine gewisse Neuorientierung zur Folge: „Eigentlich wollten wir unsere U20-Spieler direkt in die volle Verantwortung nehmen. Durch die schwierige Vorbereitung haben wir aber von diesem Plan Abstand genommen und werden nun in beiden Teams eine Mischung von jüngeren und älteren Spielern aufbieten“, erklärt Sebastian Scherer und schiebt dennoch verhalten optimistisch hinterher: „Unsere Vorbereitungsspiele haben stellenweise richtig gut ausgesehen, wir hatten richtig Dampf auf der Platte, was auch daran lag, dass wir mit Cookie Sommer einen top-ausgebildeten jungen Mann dazu bekommen haben, der im Angriff alle Positionen bekleiden kann.“

i Sie Tragen weiter die Verantwortung beim SSVGH Idar-Oberstein: Die Brüder Manuel (links) und Sebastian Scherer. Joachim Hähn

Bei den Saisonzielen legen sich die beiden Trainer nicht auf eine exakte Platzierung fest („aber dem Abstiegsstrudel wollen wir entgehen“), sondern haben eher die langfristige Perspektive im Sinn: „Die Jungen sollen möglichst viel spielen, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Mannschaft, damit wir sie spätestens 26/27 komplett hochziehen können, und die Erfahrenen sollen sie unterstützen und führen.“

Die Auswärtsspiele gegen Mainz-Bretzenheim II (I.) und BGV Simmern II (II.) werden einen ersten Fingerzeig geben, wohin die Reise gehen kann.

Anna Schreiner und Angelika Schmidt führen das junge Frauen-Team

Natürlich hatten auch die Frauen-Teams des SSVGH unter der schwierigen Hallensituation zu leiden. Die erste Mannschaft ist quasi durch die Hintertür nachträglich eine Klasse nach oben gespült worden und spielt nun ebenfalls in der Rheinhessenliga. Den Stamm bilden die starken Jahrgänge 2008/09 vom Heinzenwies-Gymnasium, die sich vor wenigen Monaten für das Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ qualifiziert hatten. Geführt werden sie von erfahrenen Spielerinnen wie Anna Schreiner und vor allem ihrer Spielertrainerin Angelika Schmidt, die Sebastian Scherer in den höchsten Tönen lobt: „Was sich die Geli in der Vorbereitung alles hat einfallen lassen, um den Mädels wenigstens halbwegs vernünftige Trainingsbedingungen zu bieten, war überragend.“

Ob sich dieses Engagement auszahlt, wird sich zeigen müssen. Als Aufsteiger avisiert das Schmidt-Team einen Mittelfeldplatz an. Zu Saisonbeginn geht es zur TG Osthofen.

Auch die von Sascha Kein trainierten „Frauen Zwei“ backen als Kreisliga-A-Aufsteiger zunächst einmal kleinere Brötchen. Hier zählt nur der Klassenerhalt, denn das Team ist noch einmal ein Stück jünger besetzt. „Erfahrungen im Wettkampf sammeln und den nächsten Entwicklungsschritt machen“, lautet das Motto.