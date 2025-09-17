Die Volleyballer des SSVGH Idar-Oberstein sind hervorragend in die Saison gestartet: Drei der vier Teams schafften am ersten Spieltag Auswärtssiege. Am überzeugendsten siegten die beiden Männermannschaften.

Die dieses Mal von Spielertrainer Sebastian Scherer alleine betreute Verbandsliga-„Erste“ spielte sich beim 3:0 gegen den TSV Mainz-Bretzenheim II in den Sätzen eins (25:21) und drei (25:18) phasenweise in einen Rausch und überstand auch die Schwächephase in Durchgang zwei (27:25). Sebastian Scherer nahm nur sieben Spieler mit in die Landeshauptstadt, was auch der Tatsache geschuldet war, dass der Großteil seiner Youngster am Folgetag in der zweiten Männermannschaft aushelfen sollten. Wären sie „oben“ eingesetzt worden, hätten sie ihr Spielrecht dort verwirkt.

„Gegen die Mainzer haben wir letzte Saison mit 1:3 verloren und damit unsere Aufstiegsambitionen endgültig verwirkt. Sechs Monate später war das ein ganz anderer Auftritt“

SSVGH-Trainer Sebastian Scherer

Durch die geringe Spielerzahl verzichtete der SSVGH auf seinen etatmäßigen Libero. Dominik Loch griff stattdessen über Diagonal an. Kouki Sommer und Andreas Schade kamen über die Mitte, während Johannes Wild und Lewan Jishkariani den Außenangriff bildeten. Lukas Specht komplettierte den Kader. Orchestriert wurden die Offensivaktionen von Sebastian Scherer, der sich nach Spielende begeistert zeigte: „Gegen die Mainzer haben wir letzte Saison mit 1:3 verloren und damit unsere Aufstiegsambitionen endgültig verwirkt. Sechs Monate später war das ein ganz anderer Auftritt. Mit unserem top ausgebildeten Neuzugang Kouki, einem immer stärker werdenden Johannes, unserem Routinier Andreas und unserem Power-Hitter Lewan haben wir richtig Feuer im Angriff und auch defensiv war das mehr als solide. Das war ein nahezu perfekter Saisonstart“

Auch die zweite Männermannschaft kam in ihrem Bezirksliga-Spiel als Aufsteiger hervorragend aus den Startlöchern und siegte beim BGV Simmern II deutlich mit 3:0 (25:17, 25:19, 25:23). Die Mischung aus jüngeren und erfahreneren Spielern passt augenscheinlich auch eine Spielklasse höher, denn die Mannschaft macht exakt da weiter, wo sie in der vergangenen Saison aufgehört hatte, als sie alle 16 Partien gewinnen konnte. Gegen die Reserve der Hunsrücker reichte es locker.

Angelika Schmidts Vorbereitung zahlt sich aus

Spielertrainerin Angelika Schmidt hatte in der Vorbereitung alle Register gezogen, um die erste Frauenmannschaft des SSVGH trotz schwieriger Umstände optimal einzustellen, und ihr Engagement zahlte sich offenkundig aus: In einem wahren Krimi holten die überwiegend jungen Frauen bei der TG Osthofen drei Auswärtszähler und konnten vor allem auf ihre enorme Nervenstärke bauen. Denn beim 3:1 waren alle Sätze hart umkämpft, fast alle mit dem besseren Ende für die Idar-Obersteinerinnen, die am Ende nur ganze vier Ballpunkte mehr als ihre Gegnerinnen sammelten.

Einen Satz (gleich den ersten mit 25:14) aber keine Punkte ergatterte die zweite Frauen-Mannschaft beim VC Bad Kreuznach II in der Kreisliga. Allerdings liegt das Hauptaugenmerk für Trainer Sascha Klein ganz klar auf der Aufbauarbeit, und hier bringt jedes Match, jeder Satz und jeder Punkt die Nachwuchsspielerinnen einen Schritt weiter.