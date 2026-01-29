Erstklassiges Topspiel: SSVGH knöpft Spitzenreiter den ersten Punkt ab
Erstklassiges Topspiel
SSVGH knöpft Spitzenreiter den ersten Punkt ab
70 Zuschauer erlebten ein Volleyball-Fest: Der SSVGH Idar-Oberstein kämpfte gegen den ASV Landau bis zum letzten Punkt – und bewies, dass der Spitzenreiter verwundbar ist und dass junge Talente über sich hinauswachsen können.
Lesezeit 4 Minuten
Volleyball vom Feinsten bekamen die 70 Zuschauer im proppenvollen Hexenkessel der Schulsporthalle des Heinzenwies-Gymnasiums geboten, als der gastgebende SSVGH Idar-Oberstein die Übermannschaft der Verbandsliga, den ASV Landau, zum heißen Tanz auf die Platte bat und an den Rand einer Niederlage brachte.