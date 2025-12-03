Heinzenwies-Heimspieltag SSVGH Idar-Oberstein: Aufstiegstraum am Leben halten Sascha Nicolay 03.12.2025, 14:05 Uhr

i Der SSVGH Idar-Oberstein braucht in der Verbandsliga zwei Siege, um ganz oben anzuklopfen. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Spannung in der Volleyball-Verbandsliga: SSVGH Idar-Oberstein kämpft um den Aufstieg mit Heimvorteil. Überraschungen und spannende Wendungen sind garantiert, wenn die Top-Teams um Punkte ringen.

Ein richtungsweisender Heimspieltag steht für die Volleyballer des SSVGH Idar-Oberstein auf dem Programm. Für die erste Männermannschaft wird sich zeigen, ob sie in der Verbandsliga tatsächlich ein Wörtchen in Sachen Aufstieg mitreden darf. Nach vier Pflichtsiegen zu Saisonbeginn musste die Manuel-Scherer-Truppe vor 14 Tagen eine deftige 0:3-Niederlagen gegen Tabellenführer ASV Landau einstecken.







