Verbandsliga-Männer verlieren SSVGH-Frauen verbessern per Paukenschlag ihre Lage Sascha Nicolay 25.02.2026, 12:57 Uhr

i Die Frauen des SSVGH Idar-Oberstein haben sich im Abstiegskampf der Rheinhessenliga eindrucksvoll zurückgemeldet. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Bei den Verbandsloga-Männern des SSVGH Idar-Oberstein scheint die Luft raus zu sein. Ganz anders sieht das bei den beiden Frauenteams der Idar-Obersteiner aus, die beide gewonnen haben.

Als Aufsteiger das Saisonziel Klassenerhalt aufgerufen, in den ersten fünf Spielen nur ein Mal gepunktet, dann eine unglaubliche Serie mit sieben Siegen am Stück gestartet, sich früh aller Abstiegssorgen entledigt und sich mittlerweile auf Tabellenplatz vier hochgeschmettert: Die erste Kreisliga-Saison der zweiten Volleyball-Frauenmannschaft des SSVGH Idar-Oberstein liest sich wie eine Märchengeschichte.







Artikel teilen

Artikel teilen