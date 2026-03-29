Der Abstieg droht SSVGH-Frauen hoffen vor der Hintertür Sascha Nicolay 29.03.2026, 10:56 Uhr

i Anna Schreiner und ihr Team vom SSVGH Idar-Oberstein gewannen am letzten Spieltag eine Partie, mussten sich in der zweiten dann aber geschlagen geben. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Den vermeintlich stärkeren der beiden Gegner beim finalen Heimspieltag bezwangen die Volleyballerinnen des SSVGH Idar-Oberstein. Doch dann reichten Nerven, Kraft und Personal nicht.

Die erste Frauenmannschaft des Schulsportvereins vom Heinzenwies-Gymnasium (SSVGH) aus Idar-Oberstein hat es nicht geschafft, den drittletzten Platz in der Volleyball-Rheinhessenliga zu verlassen, womit der Abstieg in die Bezirksliga droht. Noch steht die Mannschaft von Spielertrainerin Angelika Schmidt allerdings vor einer Hintertür, denn die tatsächliche Anzahl der Absteiger wird erst feststehen, wenn die höheren Spielklassen ihre Saison ...







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