Nach Niederlage gegen Worms SSVGH-Frauen bezwingen Spitzenreiter BGV Simmern Sascha Nicolay 22.11.2026, 11:11 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/evgenii

Über ordentlich Rückenwind im Abstiegskampf freuen sich die Rheinhessenliga-Volleyballerinnen des SSVGH Idar-Oberstein nach dem Sieg gegen Spitzenreiter Simmern.

Mit einem verdienten Erfolg gegen den Tabellenführer beendeten die Volleyballerinnen des SSVGH Idar-Oberstein ihren Heimspieltag in der Rheinhessenliga. Nach einem überraschend klaren 0:3 (23:25, 18:25, 20:25) gegen die SG TG Worms/TuS Hochheim, gelang der Equipe von Trainer Sascha Klein gegen den BGV Simmern ein umkämpfter 3:1-Sieg (28:26, 25:17, 25:27, 25:23).







Artikel teilen

Artikel teilen