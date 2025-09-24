Scherer-Team großartig drauf SSVGH-Erste lässt dem Gegner Bälle um die Ohren pfeifen 24.09.2025, 16:08 Uhr

i Es läuft gerade richtig gut für Sebastian Scherer und den SSVGH Idar-Obersten in der Vebandsliga. Doch jetzt wartet eine lange Pasue. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit die zweite Männermannschaft des SSVGH zum letzten Mal verloren hat. Jetzt hat es das Team von Mirko Hellwig wieder erwischt. Auch die Frauen des Vereins gingen leer aus. Das Aushängeschild glänzte aber.

So wechselhaft wie das momentane Wetter zeigte sich das zweite Auswärtsspieltagswochenende ergebnistechnisch für die Volleyballer vom SSVGH Idar-Oberstein. Während beide Frauenteams und die zweite Männermannschaft Niederlagen einsteckten, feierte das Aushängeschild des Schulsportvereins, das Verbandsliga-Team, den nächsten Erfolg.







Artikel teilen

Artikel teilen