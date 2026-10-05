Frauenteam siegt nach 0:2 noch SSVGH-Coach Sascha Klein wird laut – richtig laut Sascha Nicolay 05.10.2026, 16:33 Uhr

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Volleyballkrimi in der Rheinhessenliga: SSVGH Idar-Oberstein siegt nach 0:2-Rückstand dank starker Aufschläge und emotionaler Ansprache. Spannung pur bis zum furiosen 15:2 im Tiebreak.

Trainer Sascha Klein musste laut werden, richtig laut. Er konnte nicht anders: Zu fehlerhaft, zu mutlos, zu zögerlich agierten seine Volleyballerinnen vom Idar-Obersteiner Schulsportverein Gymnasium Heinzenwies (SSVGH) im Rheinhessenliga-Spiel beim TV Hechtsheim in den entscheidenden Spielphasen, quittierten einen ebenso ärgerlichen wie unnötigen 0:2-Satzrückstand (22:25/24:26) und standen schließlich beim Spielstand von 21:24 im dritten Satz ...







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