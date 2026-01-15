Schwierige personelle Lage SSVGH: Alles mehr als nichts wäre eine Überraschung Sascha Nicolay 15.01.2026, 12:21 Uhr

i Manuel Scherer zerbriucht sich den Kopf über die Aufstellungen der beiden Männermannschaften des SSVGH Idar-Oberstein. Die Personallage ist schwierig. Hähn Joachim. Joachim Hähn

Die Volleyball-Männeteams des SSVGH Idar-Oberstein stehen vor einem herausfordernden Wochenende. Verletzungen und Spielerverluste belasten. Die erste Frauen-Equipe kämpft in Weinsheim gegen den Abstieg.

Am ersten Spieltag im Kalenderjahr 2026 gehen alle vier Volleyball-Teams des SSVGH Idar-Oberstein nach einer vierwöchigen Spielpause auf Reisen. Bei den Männermannschaften hadert Coach Manuel Scherer ein wenig mit der momentanen Personalsituation.Aufgrund diverser Gründe stehen ihm etliche Spieler entweder gar nicht oder, aufgrund von Verletzungsproblemen, nur vielleicht zur Verfügung.







