Während sich die Frauen der SSG Etzbach vor ihrem Spiel in Vallendar in der Außenseiterrolle befinden, hoffen die Männer bei ihrer Partie in Mülheim auf den vierten Sieg in Folge.
Die Frauen der SSG Etzbach bestreiten am Sonntag (ab 11 Uhr) ein Auswärtsspiel in der Volleyball-Verbandsliga Nord beim TV Vallendar II. Als Schlusslicht sind die Etzbacherinnen beim Tabellenzweiten in der Außenseiterrolle. „Wir spielen gegen eine gut eingespielte Mannschaft, die gerne aufsteigen möchte.