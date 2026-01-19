Erfolgreiches Wochenende SSG Etzbach holt aus vier Spielen drei Siege Lukas Erbelding 19.01.2026, 18:00 Uhr

i Erwin Tjart und die SSG Etzbach feierten gegen die Spvgg Burgbrohl einen ihrer zwei Siege am Wochenende. Jürgen Augst/byJogi

Hinter den Verbandsliga-Teams der SSG Etzbach liegt ein erfolgreiches Wochenende. Während die Männer zwei Siege holten, durften sich die Frauen über ihren ersten Saisonerfolg freuen.

Die Volleyball-Mannschaften der SSG Etzbach sind mit ordentlichen Ergebnissen ins Jahr 2026 gestartet. Aus vier Spielen sicherten sich die beiden Verbandsligisten drei Siege.Die SSG-Männer ließen in ihrer ersten Begegnung nichts anbrennen und schlugen die Spvgg Burgbrohl mit 3:0 (29:27, 25:23, 25:23).







Artikel teilen

Artikel teilen