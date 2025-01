Auftakt bei alten Bekannten Spitzenreiter Bad Salzig startet 2025 gegen Saarlouis 10.01.2025, 10:35 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock. Adobe Stock/Alex

Beginnt für die Oberliga-Volleyballer des TV sebamed Bad Salzig das neue Jahr wie das alte geendet hat – mit Siegen? Der Gastgeber aus dem Saarland ist allerdings kein einfacher und würde das sicher gerne verhindern.

Die kurze Pause über Neujahr ist vorbei, es geht weiter für den TV sebamed Bad Salzig in der Volleyball-Oberliga: Der Start führt den Spitzenreiter zu alten Bekannten, es geht zum Vierten VSG Saarlouis, los geht es am Samstag um 16 Uhr in Ensdorf.Bad Salzigs spielender Co-Trainer Julius Hammes hat in der Vorbereitung auf das Spiel aussetzen müssen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen