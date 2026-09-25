Nicht mehr Oberligist
Spielerinnenwechsel lösen Rückzug des VSC Guldental aus
Abschiedsgruß: Die Volleyballerinnen des VSC Guldental haben sich aus der Oberliga zurückgezogen. Nicht nur für den Trainer und
Abschiedsgruß: Die Volleyballerinnen des VSC Guldental haben sich aus der Oberliga zurückgezogen. Nicht nur für den Trainer und VSC-Vorsitzenden Gregor Zimmermann (schwarzer Pullover) ein Einschnitt.
Klaus Castor

Sie waren seit Jahren eine feste Größe in der Oberliga. Doch seit Saisonbeginn suchen die Volleyball-Interessierten vergeblich in der Tabelle nach dem Frauenteam des VSC Guldental. Die Hintergründe des Rückzugs.

Lesezeit 4 Minuten
Eine Kettenreaktion hat dazu geführt, dass eine Ära im rheinland-pfälzischen Sport ihr Ende gefunden hat. Der reine Volleyball-Club VSC Spike Guldental musste sein Frauenteam aus der Oberliga zurückziehen und ist damit erstmals seit vielen, vielen Jahren nicht mehr mit einer Mannschaft in einer überregionalen Liga vertreten.
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