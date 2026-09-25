Sie waren seit Jahren eine feste Größe in der Oberliga. Doch seit Saisonbeginn suchen die Volleyball-Interessierten vergeblich in der Tabelle nach dem Frauenteam des VSC Guldental. Die Hintergründe des Rückzugs.
Lesezeit 4 Minuten
Eine Kettenreaktion hat dazu geführt, dass eine Ära im rheinland-pfälzischen Sport ihr Ende gefunden hat. Der reine Volleyball-Club VSC Spike Guldental musste sein Frauenteam aus der Oberliga zurückziehen und ist damit erstmals seit vielen, vielen Jahren nicht mehr mit einer Mannschaft in einer überregionalen Liga vertreten.