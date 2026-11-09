Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys triumphieren erneut: Sie gewinnen ihr drittes Heimspiel in der Oberliga mit 3:2 gegen TV Saarwellingen. Ein Nervenkrimi, der mit Platz sechs belohnt wird.
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Die Heimserie hält: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auch ihr drittes Heimspiel der laufenden Saison gewonnen – obwohl die Partie nicht wie üblich in der Polcher Maifeldhalle stattfand, sondern in der Koblenzer Albert-Schweitzer-Realschulhalle.