3:2-Heimsieg in Koblenz Spiel der Maifeld-SG ist nichts für schwache Nerven Christian Müller 09.11.2026, 14:33 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock

Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys triumphieren erneut: Sie gewinnen ihr drittes Heimspiel in der Oberliga mit 3:2 gegen TV Saarwellingen. Ein Nervenkrimi, der mit Platz sechs belohnt wird.

Die Heimserie hält: Die Volleyballerinnen der SG Koblenz-Maifeld Volleys haben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar auch ihr drittes Heimspiel der laufenden Saison gewonnen – obwohl die Partie nicht wie üblich in der Polcher Maifeldhalle stattfand, sondern in der Koblenzer Albert-Schweitzer-Realschulhalle.







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