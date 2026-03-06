VSC Guldental im Saarland Sophie Nickel kommt immer besser in Fahrt 06.03.2026, 10:28 Uhr

i Co-Trainer Andreas Scherf (schwarzer Pullover) wird die Frauen des VSC Guldental auch im Saarland einstellen. Edgar Daudistel

Noch drei Spieltage stehen in der Volleyball-Oberliga an. Und für den VSC Guldental geht es im Saarland um wichtige Punkte im Kampf um den Klassenverbleib.

Die Guldentaler Oberliga-Volleyballerinnen sind am Samstag um 16 Uhr im saarländischen Ensdorf zu Gast. Als Gegner steht ihnen die VSG Saarlouis gegenüber.Die Gastgeberinnen stehen zwei Plätze hinter dem VSC auf Rang acht. Doch ein genauer Blick auf das Tableau verdeutlicht, dass zwischen beiden Kontrahenten nur ein Punkt liegt.







