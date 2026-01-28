Starker VSC verliert 2:3 Sophie Nickel gehen beim gelungenen Comeback Kräfte aus 28.01.2026, 10:52 Uhr

Sophie Nickel wurde ins kalte Wasser geworfen und überzeugte direkt bei ihrem Comeback für den VSC Guldental. Das war notwendig geworden, weil die Spielführerin erkrankt fehlte.

Ohne Spielführerin Selina Reinhardt unterlag der VSC Guldental in der Volleyball-Oberliga beim TV Wiesbach mit 2:3 (23, 22, -20, -23, -9).Die Hiobsbotschaft für VSC-Trainer Gregor Zimmermann hatte es am frühen Morgen gegeben. Seine Spielführerin Selina Reinhardt musste für das Auswärtsspiel beim TV Wiesbach absagen.







