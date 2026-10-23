Mit Verspätung und Umstellung So startet Drittligist Westerwald Volleys in die Saison Marco Rosbach 23.10.2026, 15:24 Uhr

i Alexander Krippes (grünes Trikot, hier im Heimspiel der Vorsaison gegen die FT 1844 Freiburg II) verlässt die Außenposition und lenkt das Spiel der Westerwald Volleys als Zuspieler. Andreas Hergenhahn

Es erinnert ein bisschen an eine Klassenfahrt, wenn die Westerwald Volleys in die Saison starten. Im Schwarzwald tritt der Volleyball-Drittligist erst in Schwenningen an und dann in Freiburg, Übernachtung und viel gemeinsame Zeit inklusive.

Die Saison in der Dritten Liga Süd ist längst angelaufen. Die meisten Mannschaften haben schon zwei Spiele absolviert, zwei Teams standen sogar bereits dreimal auf dem Feld. Eine große Ausnahme bilden jedoch die Westerwald Volleys, für die es erst an diesem Wochenende wieder um Punkte auf dritthöchster deutscher Volleyballebene geht.







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