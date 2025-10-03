LAF spielen in Boppard Sinzigs Michno erwartet Gegner mit solidem Niveau Lutz Klattenberg 03.10.2025, 08:09 Uhr

i Der Sinziger Jonas Bach (vorn) beim Angriff - am Sonntag gastieren die LAF bei Aufsteiger TV Bad Salzig in der Sporthalle in Boppard. Martin Gausmann

Die Sinziger Volleyballer fahren zum Regionalligaaufsteiger TV Bad Salzig – in der Bopparder Sporthalle hoffen die LAF auf zwei oder drei Punkte.

Nach dem Derby ist vor dem Derby für die Volleyballer der LAF Sinzig. In der Regionalliga Südwest folgt auf den 3:1-Sieg gegen den TV Feldkirchen am Sonntag (16 Uhr) das Auswärtsspiel bei Aufsteiger TV Bad Salzig. Nach diesem vierten Saisonspiel steht für die LAF dann eine vierwöchige Pause an, bevor es gegen den SC Vellmar Anfang November weiter geht.







