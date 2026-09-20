LAF unterliegen Frankfurt 1:3 Sinziger Volleyballer kassieren ihre erste Niederlage Lutz Klattenberg 20.09.2026, 11:52 Uhr

i Der Sinziger Max Füllmann (Mitte in Schwarz) überwindet hier mit seinem Angriff den Frankfurter Block – dies kam beim 1:3 der LAF allerdings zu selten vor. Martin Gausmann

Trotz eines starken Starts im Regionalliga-Volleyballspiel gegen Eintracht Frankfurt konnte LAF Sinzig nicht siegen. Überraschende Fehler führten zur ersten Heimniederlage. Wie reagiert das Team im nächsten Spiel?

Nach dem spannenden 3:2-Auftakterfolg der LAF Sinzig gegen den TV Biedenkopf setzte es im zweiten Regionalligaspiel in Folge vor eigenem Publikum die erste Niederlage für die Sinziger Volleyballer. Mit 1:3 unterlag die Mannschaft von Trainerin Melanie Deurer Aufsteiger Eintracht Frankfurt mit 1:3 (22:25, 21:25, 25:21, 16:25).







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