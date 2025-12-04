LAF in Rodheim und Langen Sinziger stehen vor zwei enorm wichtigen Spielen Lutz Klattenberg 04.12.2025, 16:56 Uhr

In der Regionalliga Südwest stehen die Volleyballer der LAF Sinzig vor entscheidenden Spielen gegen das Tabellenschlusslicht und einen punktgleichen Rivalen, um dem Abstiegskampf zu entkommen.

Zwei Aufgaben stehen den Volleyballern der LAF Sinzig in der Regionalliga Südwest vor der vierwöchigen Weihnachtspause noch bevor. Am Samstag (20 Uhr) ist die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno bei Tabellenschlusslicht SG Rodheim gefordert, eine Woche später bei der punktgleichen SSG Langen II.







