LAF bleiben in Regionalliga Sinziger retten sich in letzter Sekunde Lutz Klattenberg 29.03.2026, 14:16 Uhr

i So jubelten die Sinziger Volleyballer am Samstagabend über den Klassenverbleib in der Regionalliga. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Regionalliga Südwest sicherten sich die Volleyballer der LAF Sinzig mit einem 3:0-Sieg gegen SSG Langen II den Klassenverbleib. Trotz Rückstand in der Tabelle half die Niederlage der SG Rodheim gegen DSW Darmstadt.

Die Volleyballer der LAF Sinzig haben den Abstieg aus der Regionalliga Südwest am letzten Spieltag noch abgewendet. Die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno gewann vor eigenem Publikum mit 3:0 (25:15, 25:12, 26:24) gegen die SSG Langen II und übertrumpfte damit die SG Rodheim, die zeitgleich 0:3 bei Meister DSW Darmstadt unterlag.







Artikel teilen

Artikel teilen