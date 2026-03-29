In der Regionalliga Südwest sicherten sich die Volleyballer der LAF Sinzig mit einem 3:0-Sieg gegen SSG Langen II den Klassenverbleib. Trotz Rückstand in der Tabelle half die Niederlage der SG Rodheim gegen DSW Darmstadt.
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Die Volleyballer der LAF Sinzig haben den Abstieg aus der Regionalliga Südwest am letzten Spieltag noch abgewendet. Die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno gewann vor eigenem Publikum mit 3:0 (25:15, 25:12, 26:24) gegen die SSG Langen II und übertrumpfte damit die SG Rodheim, die zeitgleich 0:3 bei Meister DSW Darmstadt unterlag.