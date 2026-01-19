Es hat nicht gereicht für die Sinziger Volleyballer im Heimspiel gegen den TV Walpershofen. Nach dem 3:1-Sieg im Hinspiel unterlagen die Sinziger diesmal mit 1:3.
Die Volleyballer der LAF Sinzig haben eine Überraschung in der Regionalliga Südwest verpasst. Die Sinziger waren optimistisch ins Heimspiel gegen den TV Walpershofen gegangen, schließlich hatten sie das Hinspiel im September mit 3:1 gewonnen. „Da ist etwas drin für uns“, hatte Co-Spielertrainer Merlin Hinsche im Vorfeld gesagt.