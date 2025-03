Die Volleyballer der LAF Sinzig haben am letzten Spieltag der Regionalliga Südwest den Klassenverbleib geschafft. Aus eigener Kraft durch einen Punkt im Heimspiel gegen den DSW Darmstadt beim 2:3 (14:25, 24:26, 27:25, 25:18, 8:15) und auch, weil die SG Rodheim den geforderten Sieg zeitgleich gegen den TV Wiesbach (1:3) nicht holen konnte.

Darmstadt trat in der Rhein-Ahr-Sporthalle B engagiert und physisch stark auf und dominierte das Geschehen im ersten Satz klar. LAF-Trainer Gilbert Deurer stellte daraufhin um. Manuel Michno kam im Zuspiel, Lukas Echelmyer auf Diagonal und die Spieldynamik veränderte sich. Dennoch ging auch der zweite Satz noch knapp verloren – und der Druck stieg.

Ein überragender Lukas Echelmeyer

Parallel schaffte die SG Rodheim den Satzausgleich gegen Wiesbach. „Wir, auf der Bank, wussten davon, denn wir haben den Live-Ticker verfolgt, die Informationen aber nicht an das Team weiter gegeben“, schilderte Deurer. Die Sinziger steigerten sich auf dem Feld, auch ohne den Spielstand in Rodheim zu wissen. Der dritte Satz ging knapp an die LAF, der vierte Satz sogar deutlich.

Überragend dabei Lukas Echelmeyer, der sich für das Gros an Punkten bei den Hausherren verantwortlich zeichnete. Konstantin Skok, erneut zum wichtigsten Spieler gewählt, überzeugte defensiv. „Als wir dann mit dem zweiten Satzgewinn den nötigen Punkt sicher hatten, war schnell die Luft raus. Darmstadt hat auch weiter so gut wie keine Fehler gemacht und den Tiebreak verdient gewonnen“, meinte Deurer.

„Wir hatten nach dem Spiel einen Mannschaftsabend, und den ersten Anzeichen nach werden wir im Großen und Ganzen zusammen bleiben.“

Gilbert Deurer, Trainer der LAF Sinzig

Nun kann sich der Sinziger Trainer in aller Ruhe an die Kaderplanungen für die nächste Saison machen. Deurer: „Wir hatten nach dem Spiel einen Mannschaftsabend, und den ersten Anzeichen nach werden wir im Großen und Ganzen zusammen bleiben. Es gibt noch ein paar offene Fragen. Nach Ostern werden wir sicherlich mehr wissen.“

LAF Sinzig: Lingen, Haubrichs, Skok, Eumann, Moor, Michno, Upgang, Echelmeyer, Kreichauf, Bach.