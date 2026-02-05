Der Sieg gegen Bad Salzig war ein Befreiungsschlag für die Volleyballer der LAF Sinzig. Doch der Kampf um den Klassenverbleib ist noch nicht beendet, nun sollen Punkte in Vellmar her
Lesezeit 1 Minute
Die längste Auswärtsfahrt der Saison, gleichzeitig bereits das vorletzte Saisonspiel in der Fremde, führt die Regionalliga-Männer der LAF Sinzig zum SSC Vellmar. Am Samstag (19 Uhr) strebt die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno vor einer kurzen Karnevalspause weitere Punkte für den Klassenverbleib an.