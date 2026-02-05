LAF hoffen auf gute Stimmung Sinziger fahren nach Erfolg selbstbewusst nach Vellmar Lutz Klattenberg 05.02.2026, 12:08 Uhr

i Die Sinziger Konstantin Skok, Justin Haubrichs und Lukas Echelmeyer (von links) schauen dem Ball hinterher. In Vellmar wollen die LAF-Volleyballer aber wie beim Sieg gegen Bad Salzig wieder obenauf sein. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Sieg gegen Bad Salzig war ein Befreiungsschlag für die Volleyballer der LAF Sinzig. Doch der Kampf um den Klassenverbleib ist noch nicht beendet, nun sollen Punkte in Vellmar her

Die längste Auswärtsfahrt der Saison, gleichzeitig bereits das vorletzte Saisonspiel in der Fremde, führt die Regionalliga-Männer der LAF Sinzig zum SSC Vellmar. Am Samstag (19 Uhr) strebt die Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno vor einer kurzen Karnevalspause weitere Punkte für den Klassenverbleib an.







