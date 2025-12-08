LAF gewinnen 3:1 in Rodheim Sinzig zeigt Moral und beendet Negativserie Lutz Klattenberg 08.12.2025, 11:12 Uhr

i Manuel Michno (Mitte) und die LAF Sinzig freuten sich nach zuvor vier Niederlagen in Folge nun über einen 3:1-Sieg bei der SG Rodheim. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Volleyball-Regionalliga zeigen die LAF Sinzig starke Nerven und siegen 3:1 beim Schlusslicht Rodheim. Ein Debütant sichert den wichtigen Sieg und sorgt für ein Lob des Trainers.

Nach vier Niederlagen in Folge haben die Regionalliga-Volleyballer der LAF Sinzig bei Tabellenschlusslicht SG Rodheim wieder einen Sieg gefeiert. Die ersatzgeschwächte Mannschaft um Spielertrainer Manuel Michno kam im hessischen Wetteraukreis zu einem 3:1 (25:17, 25:21, 13:25, 27:25)-Auswärtssieg.







