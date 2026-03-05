Mission Klassenverbleib Sinzig will zwei Siege aus drei Spielen Lutz Klattenberg 05.03.2026, 15:59 Uhr

i LAF-Zuspieler Justin Haubrichs (vorn): „Zwei Siege aus den letzten drei Spielen sollten eigentlich reichen." Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Volleyball-Regionalliga Südwest: Sinzig kämpft um den Klassenverbleib. Zwei Siege aus den letzten drei Spielen sollten reichen, doch wird es gelingen?

Die Volleyballer der LAF Sinzig biegen in der Regionalliga Südwest auf die Zielgerade ein. Das letzte Auswärtsspiel der Saison führt die Barbarossastädter am Samstag (20 Uhr) zu Drittligaabsteiger TuS Kriftel II. Danach hat die Mannschaft um den Spielertrainer Manuel Michno noch zwei Mal gegen die SG Rodheim und die Zweitvertretung der SSG Langen Heimrecht.







